Оглашения послания Путина Федеральному собранию пройдет в Гостином дворе

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, запланированное на 20 февраля, пройдет в Гостином дворе.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники, близкие к Кремлю. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в 2019 году послание будут проводить вне Кремля, так как зал, в котором Путин в последние годы зачитывал послание, находится на ремонте.

В Гостином дворе обычно проходит ежегодная прямая линия президента с гражданами. До 2018 года Путин зачитывал послание в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, однако в прошлом году он выступил в Манеже.

На оглашении послания присутствует около 1 тыс. человек – депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, руководство администрации президента, члены правительства, главные редакторы СМИ, общественные деятели и представители основных конфессий.

Как сообщалось ранее, Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не будет присутствовать на оглашении послания Федеральному Собранию президента Владимира Путина. Причина - запланированная поездка в страны Юго-Восточной Азии.

Матвиенко пояснила, что визит готовился в течение года и отказ от него стал бы "имиджевой потерей для России".

"Есть поручение передать послание президента руководству этих стран", - цитирует сенатора РИА Новости.