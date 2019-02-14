В Сургуте полиция устроила погоню за двумя юными угонщиками

В Сургуте поймали двух юных автоугонщиков.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении Росгвардии по ХМАО-Югре, ночью наряд группы задержания получил сообщение о том, что водитель автомобиля "Фольксваген Таурег" не останавливается на требования полиции, нарушает правила дорожного движения, его преследует несколько нарядов, которые движутся по проспекту Мира в сторону улицы Ленина.

На улице Нефтяников росгвардейцам удалось остановить автомобиль и задержать угонщиков, которыми оказались двое подростков 11 и 13 лет. Несовершеннолетние угнали машину от одного из домов по улице Мира. А несколькими днями ранее один из них угнал "ВАЗ – 2114". По данному факту ведется разбирательство.