Челябинские чиновники купили детям-сиротам квартиры с грибком

В Челябинской области расследуют уголовное дело по факту приобретения жилья, непригодного для проживания для детей-инвалидов.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, чиновники администрации Еткульского муниципального района 2015-2016 годов за 3 млн руб. купили в селе Еткуль помещения для обеспечения жильем детей-сирот. Однако как показало исследование, жилья является не пригодным для проживания, так как не соответствует санитарно-эпидемиологической безопасности.

Так, в квартирах стены были поражены грибком, отсутствует вентиляция, не соответствует нормативным требованиям толщина стен и конструкция канализации.

В настоящее время устанавливаются виновники данного преступления.