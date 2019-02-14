Совфед просит кабмин установить рост цен на топливо в пределах инфляции

Совет Федерации принял постановление, в котором кабмину рекомендуется предусмотреть дополнительные меры сдерживания роста цен на бензин в пределах уровня инфляции.

Также парламентарии рекомендуют правительству "рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления нефтяным компаниям исключительного права поставки нефтепродуктов на экспорт только при условии осуществления этими компаниями обязательных поставок на внутренний рынок необходимого объема высококачественного топлива в качестве дополнительных мер по защите внутреннего рынка интересов рядовых потребителей".

Федеральной антимонопольной службе рекомендуется продолжить проверки обоснованности установления цен на автомобильный бензин всех марок нефтяными компаниями и лицами, осуществляющими биржевую торговлю нефтепродуктами, сообщает РИА "Новости".

Напомним, соглашение о регулировании внутренних цен на автомобильное топливо не будет продлено после марта 2019 г. Цены на АЗС выросли уже с января, по последним данным Росстата бензин подорожал на 0,6% с начала года, дизельное топливо - на 0,9%. К концу года индексация не должна превысить темпы инфляции, но удержаться в этих рамках будет сложно - одно лишь повышение акцизов добавит в цену топливо до 3 руб.

Цены на топливо "заморожены" на исторических максимумах, показанных в октябре, январский рост носит технический характер и обусловлен повышение НДС, говорит аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. При этом в структуре розничной цены на автомобильный бензин порядка 20% приходится на акцизы (у дизельного топлива - около 17%), которые тоже выросли в январе.