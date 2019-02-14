14 Февраля 2019
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Экономика В России

ДОМ.РФ: ставки по ипотеке снизятся во втором полугодии

Ставки по ипотечным кредитам в России, которые росли с конца 2018 года, начнут снижаться во втором полугодии.

Как сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артем Федорко, рост ипотечных ставок за последнее время был обусловлен, прежде всего, ростом ключевой ставки Банка России, которая выросла вслед за разовым всплеском инфляционных ожиданий после повышения НДС. "Это разовый фактор, разовая история, которая не скажется на долгосрочном тренде по инфляции", - сказал Федорко, сообщает ТАСС.

Напомним, в 2018 году, впервые за историю наблюдений с 2006 года, банки выдали 1,47 млн ипотечных кредитов на 3,012 трлн руб.

По данным Банка России, это в полтора раза больше, чем в 2017 году. Максимального значения достиг и портфель ипотеки – 6,38 трлн руб. Среднегодовая ставка выдачи ипотеки составила 9,56% годовых против 10,64% в 2017 году.

Основная причина ипотечного бума в прошлом году - снижение ставок до исторического минимума, говорят аналитики "Дом.РФ". Рынок растет прежде всего за счет новых заемщиков – доля рефинансирования составила около 11%. В последние месяцы доля сделок с ипотекой в новостройках составляет 56%, на вторичном рынке – 49%.

Тем временем, экономисты не ждут продолжения ипотечного бума. Связано это с возможным повышением ключевой ставки Банком России. Отдельные застройщики уже отмечают сокращение доли ипотеки в продажах, сообщают "Ведомости".

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ДОМ.РФ: ставки по ипотеке снизятся во втором полугодии

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Теги: ипотека, кредит, жилье, квартира



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