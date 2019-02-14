14 Февраля 2019
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Экономика В России

Сбербанк регистрирует товарный знак "СберКуся"

Сбербанк направил в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "СберКуся".

Она была подана 5 февраля. На данный момент она находится на стадии формальной экспертизы.

Как говорят в банке, СберКуся - один из персонажей кредитной организации. "Мы подали товарный знак "СберКуся" на регистрацию и ожидаем решение регистратора. СберКуся - это один из персонажей Сбербанка (кот) в совместном проекте с социальной сетью "Вконтакте", - отметили в Сбербанке.

Там подчеркнули, что СберКуся будет также использован "для различных активностей" вне интернета, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, компания Brand Finance составила рейтинг самых сильных брендов компаний мира.

На втором месте оказался Сбербанк. Стоимость его бренда за прошлый год выросла с $11,6 до $12,4 млрд, что позволило Сбербанку войти в топ-20 крупнейших банков мира.

Помимо этого глава Сбербанка Герман Греф стал единственным представителем России в рейтинге ста лучших CEO по версии Brand Finance, заняв 69-ое место.

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Сбербанк регистрирует товарный знак "СберКуся"

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Теги: Сбербанк, товарный знак



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