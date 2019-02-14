14 Февраля 2019
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Экономика В России За рубежом

Бразилия платит Венесуэле через российский банк

Бразилия расплачивается за поставляемую Венесуэлой электроэнергию с помощью счета, который открыт в одном из российских банков.

Об этом пишет издание Folha de S.Paulo, которое ссылается на собственные источники. С конца 2018 года бразильские власти испытывают трудности с оплатой соответствующих услуг в связи с санкциями, введенными Вашингтоном против Каракаса, так как многие банки начали блокировать транзакции, которые связаны с венесуэльскими государственными структурами.

К декабрю прошлого года долг бразильской Eletronorte перед венесуэльской госкорпорацией Corpoelec составлял $40 млн. В итоге бразильская сторона, опасаясь отключения целого региона от электричества, стала искать другие способы перевода средств. Для этих целей, как пишет газета, был выбран один из российских банков.

Его название не раскрывается, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA открыла счета в российском банке много лет назад.

Об этом сообщил министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо, не уточнив, о каком банке именно идет речь, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее в нефтяной компании PDVSA заявили о переводе банковских счетов совместных нефтяных предприятий в "Газпромбанк", объясняя это санкциями со стороны США, однако в российском банке заявили, что никаких новых счетов компания не открывала, пишет ТАСС.

Сообщается, что PDVSA якобы обзванивает своих клиентов и сообщает, что необходимо срочно переводить деньги от реализации нефти на новые счета в "Газпромбанке".

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Бразилия платит Венесуэле через российский банк

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Теги: Бразилия, Венесуэла, банк



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