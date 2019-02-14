Российские банки снизили максимальную ставку по вкладам

За первую декаду февраля средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля депозитов россиян снизилась на 0,053 процентного пункта до 7,495% годовых.

Такие данные приводит Банк России. В расчете используются данные Сбербанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Россельхозбанка, Совкомбанка, "ФК Открытие" и Московского кредитного банка.

Средняя максимальная ставка топ-10 банков снизилась впервые с июля 2018 года. Падение произошло несмотря на то, что за первые 10 дней февраля четыре банка из топ-10 повысили ставки рублевых вкладов.

К снижению средней максимальной ставки привела отмена некоторыми крупнейшими банками с 1 февраля самых доходных сезонных вкладов. Однако банкиры и аналитики считают, что снижение ставки носит временный характер. Как говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин, в ближайшие один-два месяца ставки по вкладам продолжат расти. Кроме того, не исключено повышение ключевой ставки Центробанка в марте.

Гендиректор Frank RG Юрий Грибанов говорит, что средняя максимальная ставка вкладов может немного вырасти в ближайшее время. Это может произойти уже во второй декаде февраля, поскольку после 10 февраля ставки рублевых вкладов повысили Газпромбанк и "ФК Открытие". Еще два банка из топ-10 банков планируют это сделать в ближайшее время, сообщают "Ведомости".

Напомним, 8 февраля совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Регулятор указал на умеренный рост инфляции в январе.

ЦБ заявил, что вклад повышения НДС на 2% в инфляцию оказался умеренным, но в полной мере рост ставки скажется на ценах к апрелю. Годовую инфляцию регулятор спрогнозировал в интервале 5–5,5%.

К проинфляционным рискам ЦБ отнес пересмотр ожидаемых темпов ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, а также геополитические факторы, которые могут привести к волатильности на мировых рынках.

Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 22 марта.