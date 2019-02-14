14 Февраля 2019
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Общество Северо-Западный ФО

Месть за чат: в Петербурге мать ребенка ударила женщину ножом в голову

В Санкт-Петербурге мать напала на другую родительницу за исключение из чата детского сада в WhatsApp.

Как сообщила потерпевшая, женщина ударила ее ножом в голову восемь раз. Инцидент произошел 5 февраля. По словам пострадавшей, причиной конфликта стало удаление родительницы из чата в WhatsApp. Девушка, получившая ножевое ранение сообщила, что злоумышленница, приехав из Донецка, стала сразу жаловаться на финансовое положение и стала просить, чтобы ей помогли. "Из группы WhatsApp стала брать телефоны и наяривать, я по-другому не могу выразиться, другим родителям, жалуясь на то, как у нее все плохо", - говорит пострадавший родитель.

Она отметила, что при этом ребенок приезжей обеспечен, а "она сама ездит на такси". "Тогда родители попросили меня удалить ее из группы, потому что она там черпает совершенно не ту информацию, которую надо", – пояснила девушка, сообщает газета "Взгляд".

После удаления из чата женщина стала угрожать родительнице, которая, в свою очередь, пожаловалась в правоохранительные органы: "но там меня развернули", - отметила пострадавшая.

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Месть за чат: в Петербурге мать ребенка ударила женщину ножом в голову

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Теги: нож, детсад



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