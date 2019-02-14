Эксперты: на Курилах могут появиться российские крылатые ракеты

Российские власти могут разместить ударные средства на Курильских островах, если США после выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности начнут развертывать новые ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщил бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник в отставке Виктор Есин, ответ России будет адекватен тому, что будут развертывать США. "Но мы не начнем развертывание ракет первыми", - отметил Есин, сообщает "Интерфакс".

Напомним, американская сторона объявила, что приостанавливает членство в ДРСМД со 2 февраля и выйдет из соглашения через шесть месяцев, если Москва "не вернётся к его соблюдению". Также Госдеп США потребовал у российской стороны уничтожить ракеты 9М729 и пусковые установки.

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности — документ, подписанный первым и последним президентом СССР вместе с лидером США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 г. и вступивший в силу 1 июня 1988 г. Документ впервые в истории позволил ликвидировать целый класс вооружений — все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования радиусом действия от 500 км до 5,5 тыс. км.