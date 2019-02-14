14 Февраля 2019
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Политика В России За рубежом

Американские сенаторы подготовили новые санкции против России

В американском Сенате республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Роберт Менендес подготовили проект новых антироссийских санкций.

Ограничительные меры касаются вероятного вмешательства Москвы в выборы в других странах, а также в связи с ситуацией на Украине. Как предполагается, санкции коснутся ряда российских банков, энергетических компаний и системы обслуживания суверенного долга России, а также проектов, связанных со сжиженным природным газом. Также под ограничительные меры могут попасть 24 сотрудника ФСБ - за нападение на украинские военные корабли в Керченском проливе.

Кроме того, сенаторы предлагают ввести ограничительные меры в отношении физических лиц, связанных с президентом России Владимиром Путиным и причастных к коррупции.

После сообщения о подготовке новых санкций, рубль на Московской бирже стал дешеветь по отношению к доллару и евро, сообщает радио "Свобода".

Как сообщалось ранее, Евросоюз и США хотят ввести новые санкции против России из-за провокации украинских моряков в Керченском проливе, об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, меры против Кремля могут обсудить уже в начале следующей недели, а ввести в течение двух месяцев.

В первую очередь санкции коснутся тех, кто имел прямое отношение к инциденту в Керченском проливе.

Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, в Москве привыкли к угрозам санкций со стороны Вашингтона и не обращают на это внимания.

Напомним, 25 ноября украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма и были задержаны с применением оружия за нарушение границы. После этого Парламентская ассамблея Европы приняла резолюцию "Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".

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Американские сенаторы подготовили новые санкции против России

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Теги: сенаторы, США, санкции



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