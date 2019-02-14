"От каких расходов можно отказаться?" Центробанк учит россиян экономить с первого класса

Какие товары необходимы семье, а от каких можно отказаться? Центральный банк России разработал учебники, рабочие тетради и практикумы по финансовой грамотности для учеников начальных классов. В своем курсе ЦБ учит экономии с детства, объясняет, откуда берутся деньги и как правильно ими распоряжаться. Об изучении основ финансовой грамотности на всех уровнях образования – от детского сада до вуза – министр Министерства просвещения Ольга Васильева и глава ЦБ Эльвира Набиуллина договорились еще в апреле 2017 г.

Центральный банк пригласил учителей и родителей к обсуждению учебно-методического комплекса по финансовой грамотности для начальной школы, которое продлится до 28 февраля.

"Содержание пособия направлено на формирование разумного финансового поведения учащихся на основе применения в жизненных ситуациях представлений о финансовых продуктах и финансовых отношениях", – говорится в аннотации к учебнику по финансовой грамотности для первого класса.

Пособие в красках помогает школьникам отличить нужные покупки от ненужных, необходимые приобретения от капризов, авторы рассказывают об экономии, накоплении денег и даже об открытии бизнеса.

В необходимости изучения финансовой грамотности в начальной школе усомнился руководитель центра математического образования Президентского физико-математического лицея №239 Санкт-Петербурга, Народный учитель России Сергей Рукшин.

"А нужен ли нам в начальной школе отдельный предмет ради мифической Финансовой грамотности, если в большей части семей учащихся не хватает денег для достойной жизни? Неужели в начальной школе есть лишнее время? У нас уже выросли поколения, не умеющих умножать трехзначные числа и не вполне уверенно умножающих двузначные, не умеющие делить в столбик, не знающие, почему выпадают осадки и почему зимой в России холоднее, чем летом", – поделился своим мнением с Накануне.RU Сергей Рукшин.

Народный учитель опасается, что таким образом фундаментальное образование вскоре подменит пропаганда кредитов.

"Что же мы творим с образованием ради пропаганды кредитов и финансовых инструментов с малого возраста?! Скоро от принципа фундаментальности образования ничего не останется. И обсуждают, как в в том анекдоте: ну почему же Кремлевскую стену надо перекрашивать именно в голубой цвет?" – добавил народный учитель.

"Красным карандашом подчеркните расходы, от которых можно отказаться, если денег не хватает"