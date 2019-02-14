Родителей учеников закрытой школы "Горки" могут привлечь за "неисполнение обязанностей по воспитанию"

Родителей учеников школы "Горки", которые отказались забирать документы из закрытого "на ремонт" образовательного учреждения, могут привлечь по статье 5.35 Административного кодекса за "неисполнение обязанностей по воспитанию". Об этом им якобы сообщили в комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района Московской области в ответ на коллективное обращение родителей о нарушении прав их детей в связи с закрытием школы, передает корреспондент Накануне.RU.

На прошлой неделе жители поселка Горки Ленинские, вынужденные учить своих детей дома после решения Министерства просвещения о приостановлении образовательной деятельности в школе "Горки", подали в комиссию по делам несовершеннолетних коллективное обращение. В нем сообщается, что приказ главного образовательного ведомства страны о закрытии школы издан якобы с превышением полномочий, без учета мнения обучающихся и учителей.

"Данное обстоятельство привело к нарушению прав обучающихся, их родителей на получение образовательной услуги в образовательной организации и необходимости принятия мер к защите интересов несовершеннолетних обучающихся", - говорится в обращении, попавшем в распоряжение Накануне.RU.

Родители отмечают, что власти Ленинского района якобы не предпринимали мер по устранению недостатков, выявленных Роспотребнадзором, которые стали поводом для закрытия школы.

Принимая коллективное обращение, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Алексей Черномырдин якобы сообщил родителям о возможном привлечении их по статье 5.35 Административного кодекса за "неисполнение обязанностей по воспитанию" по просьбе исполняющего обязанности директора школы "Горки" Сергея Логинова.

Как рассказал Накануне.RU один из родителей Михаил Серяпов, в январе домой к семьям, чьи дети до сих пор числятся учениками школы "Горки", приходили представители комиссии по делам несовершеннолетних. В ответ на это они и решили подготовить обращение.

"Мы решили, что надо немного переориентировать комиссию по делам несовершеннолетних. Никто из нас не считает себя недобросовестным и незаконопослушным родителем. Все проявляют, напротив, сильную озабоченность нарушенными правами наших детей. Не родителями создана ситуация, в которую попали их дети, она создана образовательной организацией, поэтому комиссия должна предпринять меры", - сообщил Михаил Серяпов.

По его словам, родители восприняли упоминание статьи 5.35 КоАП как давление и способ шантажа, принуждение к отказу от исковых требований.

Комментарий председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района Дмитрия Волкова о давлении на родителей учеников школы "Горки" и планах по привлечению их к административной ответственности получить не удалось: он не стал отвечать на вопросы корреспондента Накануне.RU.

Напомним, родители учеников школы "Горки" подали индивидуальные и коллективный иски с требованием признать незаконным приказ Минпроса о приостановке образовательной деятельности в школе. В понедельник состоялось первое заседание по одному из исков.

Сегодня 10 детей формально остаются учениками школы "Горки", они обучаются дома с репетиторами.

В ноябре руководитель школы Сергей Логинов уже жаловался председателю районной комиссии по делам несовершеннолетних на родителей, которые отказываются отчислять детей и переводить их в другие школы. Тогда он попросил Дмитрия Волкова принять меры в отношении родителей, "нарушающих права ребенка".

К слову, ремонт, ставший предлогом для закрытия старейшего учреждения, с октября прошлого года так и не начался. В декабре в Министерстве просвещения не смогли назвать сроки проведения работ.

Ранее Накануне.RU писало о том, как приходится добираться до своих новых школ вынужденным "беженцам" из школы "Горки". Сейчас почти 400 детей вынуждены ездить в школы Ленинского района и Домодедово, время в пути до которых порой достигает часа в одну сторону. В самую дальнюю школу – в Купелинку – ездят 150 детей.