Тимошенко "топят". Ее однопартийца подозревают в убийстве чиновницы-активистки

Шевченковский районный суд Киева второй день избирает меру пресечения задержанному главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в убийстве чиновницы облсовета и активистки Екатерины Гандзюк. Обвинение требует ареста. Это дело может стоить шансов на президентство лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в ноябре на Украине умерла чиновница Херсонского горсовета Екатерина Гандзюк, которую летом прошлого года облили концентрированной серной кислотой. Она будто бы расследовала незаконную рубку леса в заповеднике и так небогатой лесом Херсонской области, которая "крышевалась" из обладминистрации, чем и перешла дорогу ее руководству.

Родные Гандзюк заявляли о том, что к ее смерти причастны губернатор области Алексей Гордеев, его заместитель Евгений Рыщук и Мангер, причем первые двое состоят в "Блоке Петра Порошенко", а последний - в "Батькивщине". И власть взялась именно за последнего.

11 февраля генпрокуратура Украины объявила Мангеру о подозрении в организации убийства Гандзюк. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Мангер "решил организовать умышленное убийство Гандзюк способом, который нанесет потерпевшей особые физические и моральные страдания".

Мангер отрицает свою причастность и заявляет о том, что его просто "назначили убийцей". У него не было никаких связей с Гандзюк, "а те "связи", которые сегодня рисуются в прессе некоторыми политическими силами, кому-то таки нужны". Он также сказал, что к убийству причастна СБУ, подконтрольная президенту Петру Порошенко, в частности генерал СБУ Данил Доценко, который "создал на территории области несколько криминальных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством".

При этом провокация, устроенная неонацистами 9 февраля во время съезда "Батькивщины", с массовыми задержаниями, была направлена именно на то, чтобы придать делу огласку и арестовать Мангера, привязав к этому партию Тимошенко. Это признал участник запрещенной в России неонацистской организации С14 Сергей Бондарь.

"Мы бы не увидели на скамье подсудимых Мангера, и Тимошенко никогда него не исключила бы его из своих рядов", - сказал он.

Мангера, похоже, исключили из "Батькивщины" задним числом, поняв, какое дело раскручивает администрация Порошенко. Тимошенко заявила, что задержание боевиков, пришедших "спрашивать" ее о смерти Гандзюк, было спецоперацией СБУ по указанию Порошенко, направленной против нее. Позже она написала в Facebook свои соображения по этому поводу.

"Очевидно, что это политическая провокация. Очевидно, что это грязная борьба Порошенко за власть. Очевидно, что делается все, чтобы вывести БПП из-под удара и прилепить к этому ужасному убийству "Батькивщину". Генеральная прокуратура обвинила Владислава Мангера в организации убийства. Мангера, и никого больше. Ни руководство области от БПП. Ни депутата от БПП, чей помощник передавал деньги исполнителям преступления. Я требую, чтобы Юрий Луценко, который открыто поддержал Петра Порошенко как кандидата в президенты и является его кумом и публично критиковал других кандидатов, через свой очевидный конфликт интересов ушел в отпуск на период избирательной кампании. Я требую, чтобы Генеральная прокуратура публично объявила о роли членов команды Порошенко Гордеева, Рыщука, Паламарчука по делу Гандзюк", - написала Тимошенко.

О том, что члены партии Порошенко могли быть причастны к этому убийству, говорит хотя бы тот факт, что Порошенко, приехавший 3 февраля подавать документы в ЦИК, испугался нескольких активистов, ждавших его у центрального входа с плакатом "Кто заказал Гандзюк?". И проник в здание через черный ход, чем вызвал массу язвительных комментариев.

А тем временем рейтинг Тимошенко упал до 16%, и она уступила второе место Порошенко, которого ранее уверенно опережала. Похоже, что ее заявления о том, что Порошенко ради сохранения своей власти готов на все, не были лишены оснований.