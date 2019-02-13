14 Февраля 2019
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Общество В России

Активисты "Молодёжки ОНФ" совершили рейды по "мусорной реформе"

Участники "Молодёжки" Общероссийского народного фронта (ОНФ) совершили 66 выездов в 12 субъектов страны для проверки работы крупных полигонов и комплексов по сортировке твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ОНФ.
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"Молодые люди продолжают информационную кампанию, посвящённую "мусорной реформе", и 13-14 февраля проведут экологические рейды в 10 регионах страны", — говорится в сообщении.

"Обращения из регионов на федеральную горячую линию ОНФ показали, что людей в основном не устраивает начисление платежей исходя из квадратных метров жилья, плохая организация вывоза мусора, появление стихийных свалок вблизи жилья и вдоль дорог", — рассказал член Центрального штаба организации Игорь Кастюкевич.

Наибольшее количество жалоб, как отметили в пресс-службе ОНФ, поступило из города Ангарска Иркутской области.

7 и 8 февраля активисты вместе с региональными операторами по вывозу и утилизации ТКО, представителями муниципалитетов, управляющими компаниями и экологами провели поквартирный опрос населения в Ставропольском крае, Волгограде, Тамбове, Ярославле и Иркутской области. Также были проверены контейнерные площадки для сбора отходов во дворах жилых домов, во многих обнаружены кучи мусора. Подобные рейды прошли в Нижнем Тагиле, Челябинске, Казани и Костроме.

"Проблемы с вывозом мусора наблюдаются и в Ярославле, — отметили в пресс-службе ОНФ. — Во дворах — переполненные баки, вокруг — горы разбросанных бутылок, пакетов, бумаги".

По словам участника команды "Молодёжки ОНФ" в Ставрополье Владимира Василенко, в целом люди позитивно воспринимают "мусорную реформу" и довольны графиком и вывозом мусора, однако есть и вопросы, касающиеся в основном собственников земли, на которых установлены контейнерные площадки.

"Людям разъяснили, что необходимо обращаться к ним напрямую, — рассказал активист. — Кроме того, на всех проинспектированных площадках мы повесили информационные плакаты, в которых указали требования к региональным операторам. Повторный контроль проведём через месяц, чтобы узнать, исправлены ли нарушения".

В свою очередь, в Тамбове, как отметили в организации, население не понимает, почему плата теперь взимается за человека, а не за квадратные метры. В связи с этим некоторые граждане стали отдавать лишние средства за прописанных, но не проживающих в квартирах жильцов. Участники "Молодёжки" разъяснили жителям, как действовать, чтобы не переплачивать.

Напомним, что "мусорная реформа" стартовала по всей России с 1 января 2019 г. С этого времени все полномочия по сбору, вывозу, сортировке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО передаются региональным операторам.

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Активисты "Молодёжки ОНФ" совершили рейды по "мусорной реформе"

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Теги: ОНФ, Молодёжка ОНФ, мусорная реформа, мусор, утилизация мусора



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