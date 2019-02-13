Власти Екатеринбурга вернут Краснознамённую группу на Плотинку

Власти Екатеринбурга вернут на Плотину городского пруда "Краснознамённую группу" с Орденом Ленина, которым уральская столица была награждена в 1973 году, сообщили СМИ.

Напомним, памятник был демонтирован в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии, без всякого предварительного оглашения. Это вызвало широкую волну возмущения.

Информацию о планируемом возвращении Краснознамённой группы на Плотинку подтвердил вице-мэр уральской столицы Анатолий Гагарин.

"Да, будем возвращать. Вместе с орденом", — сказал он корреспонденту Накануне.RU.