14 Февраля 2019
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Власти Екатеринбурга вернут Краснознамённую группу на Плотинку

Власти Екатеринбурга вернут на Плотину городского пруда "Краснознамённую группу" с Орденом Ленина, которым уральская столица была награждена в 1973 году, сообщили СМИ.
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Напомним, памятник был демонтирован в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии, без всякого предварительного оглашения. Это вызвало широкую волну возмущения.

Пикет Краснознаменная группа(2013)|Фото: vk.com/eot_ekb

Информацию о планируемом возвращении Краснознамённой группы на Плотинку подтвердил вице-мэр уральской столицы Анатолий Гагарин.

"Да, будем возвращать. Вместе с орденом", — сказал он корреспонденту Накануне.RU.

краснознаменная группа, плотинка(2014)|Фото: gelio-nsk.livejournal.com

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Власти Екатеринбурга вернут Краснознамённую группу на Плотинку

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Теги: Екатеринбург, Краснознамённая группа, Орден Ленина, Александр Высокинский



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