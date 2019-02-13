Работники роддома №10 в Москве намерены попасть на прием в департамент здравоохранения 14 февраля

Сотрудники роддома №10 в Москве, который приостановил работу в связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемиологического режима, 14 февраля намерены попасть на прием в департамент здравоохранения Москвы, сообщили Накануне.RU представители Московской организации профсоюза работников здравоохранения "Действие".

Как отмечается, сегодня представители ДЗМ должны были встретиться с коллективом роддома и отчитаться о подготовке прозрачного плана-графика по проведению изысканий о капитальном ремонте здания и устранению недостатков. К таким договоренностям защитники роддома и департамент пришли на прошлой неделе, отмечает профсоюз.

"Чтобы официально закрепить достигнутые в прошлую среду договоренности, ранее, в четверг 7 февраля, муниципальные депутаты района Зюзино направили в адрес ДЗМ официальное письмо с просьбой "организовать открытую для сотрудников, граждан и прессы встречу с компетентными представителями департамента здравоохранения", - говорится в сообщении. Руководство департамента, по словам представителей "Действия", уклонилось от этой встречи.

"В результате собравшиеся сегодня работники роддома (48 человек) и представители местных жителей (4 человека) решили отправиться 14 февраля на прием в Департамент здравоохранения и добиться удовлетворения требований", - добавили в профсоюзе.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в департаменте здравоохранения Москвы в ответ на запрос редакции рассказали о судьбе роддома №10 в столичном районе Зюзино. Власти заверили, что здание родильного дома сохранит медицинскую направленность. При этом в официальном заявлении ведомства говорится, что к настоящему времени родильный дом "пришел в состояние, не позволяющее обеспечить его функционирование без угрозы жизни и здоровью рожениц и детей".

Напомним, ранее в Москве была приостановлена деятельность почти всех отделений роддома №10. Персонал медучреждения, опасаясь полного закрытия этого роддома, собрали подписи в поддержку его сохранения. Отмечалось, что работа отделений роддома перестала осуществляться на основании решения Зюзинского районного суда от 22 ноября прошлого года.