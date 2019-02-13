Движение "За права человека" признано иноагентом в России

Общероссийское общественное движение "За права человека" признано иноагентом в России. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции РФ.

"Факт соответствия движения признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Минюстом России внеплановой документарной проверки", — говорится в сообщении ведомства.

"За права человека" — объединение, возглавляемое правозащитником Львом Пономарёвым. Было создано в ноябре 1997 года.

В 2012 г. в состав движения входили 120 правозащитных организаций из большинства регионов РФ.



Лев Пономарёв