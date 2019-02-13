14 Февраля 2019
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Общество Центральный ФО

Глава "Международного коммерческого банка развития инвестиций и технологий" предстанет перед судом

Бывший председатель правления "Международного коммерческого банка развития инвестиций и технологий" преданет перед судом за злоупотребление полномочиями, сообщили Накануне.RU в СКР.

Расследование в отношении Светланы Богатовой завершено.

По версии следствия, в мае 2017 года она подписала  приказ  о выплате вознаграждений пяти сотрудникам банка в размере более 200 млн рублей. "Это привело к снижению собственных средств (капитала) банка до отрицательного значения, последующему отзыву Центральным Банком Российской Федерации лицензии, признанию его банкротом и причинению существенного вреда правам  и законным интересам одного из его участников", - говорится в сообщении.

В ближайшее время  дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

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Глава "Международного коммерческого банка развития инвестиций и технологий" предстанет перед судом

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Теги: международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий, СКР, растрата



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