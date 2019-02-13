Глава "Международного коммерческого банка развития инвестиций и технологий" предстанет перед судом

Бывший председатель правления "Международного коммерческого банка развития инвестиций и технологий" преданет перед судом за злоупотребление полномочиями, сообщили Накануне.RU в СКР.

Расследование в отношении Светланы Богатовой завершено.

По версии следствия, в мае 2017 года она подписала приказ о выплате вознаграждений пяти сотрудникам банка в размере более 200 млн рублей. "Это привело к снижению собственных средств (капитала) банка до отрицательного значения, последующему отзыву Центральным Банком Российской Федерации лицензии, признанию его банкротом и причинению существенного вреда правам и законным интересам одного из его участников", - говорится в сообщении.

В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.