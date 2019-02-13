Объединение двух школ Екатеринбурга будет проходить под контролем родителей

Родители учеников школы № 1, обеспокоенные возможным объединением с гимназией №2 Екатеринбурга, сегодня провели собрание, в котором приняла участие начальник департамента образования уральской столицы Екатерина Сибирцева, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Чиновник, как могла, успокоила собравшихся, заявив, что процесс слияния начнётся не скоро, даже официальных документов на сей счёт не подписано. По её словам, даже если это произойдёт, на качестве учёбы реорганизация скажется лишь в лучшую сторону: школьники смогут выбрать "образовательную траекторию", пользуясь ресурсами обоих заведений.

Кроме того, сохранится название школы № 1 и её штатное расписание, сокращение (читай — увольнение) преподавателям не грозит. И не планируется никакого специального тестирования при переводе детей в гимназию №2, известную как лидер в части изучения иностранных языков и гуманитарных дисциплин. Речь идёт об образовании одного юридического лица на базе шаколы №1 и "двойки".

Однако родители настаивали на том, что, по их информации, цель объединения — "рейдерский захват" современного здания "первой", которое было построено специально для неё, а не для гимназии.

Чтобы перевести разговор в конструктивное русло, Сибирцева предложила создать рабочую группу из числа родителей учеников, руководителей обоих образовательных учреждений и представителей городского департамента образования. Что и было сделано: заседание группы назначили на первое марта.

Подробности встречи — завтра.