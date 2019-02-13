Директор одного из ресторанов Сергиева Посада подозревается в убийстве посетителя

В Сергиевом Посаде возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельным ранением в помещении ресторана на Хотьковском проезде. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По предварительным данным СК, между 37-летним посетителем и 34-летним директором заведения произошёл конфликт, в ходе которого последний произвёл один выстрел из принадлежащего ему травматического пистолета в голову оппонента. От полученного ранения потерпевший скончался на месте инцидента.

Задержанный подозреваемый в ходе допроса сообщил следователю обо всех обстоятельствах и причинах совершённого им преступления. В ближайшее время следствием будет решён вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.