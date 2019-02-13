ФНС после обысков в крупных агрохолдингах установила пять площадок недобросовестных поставщиков

Сегодня на нескольких предприятиях крупных агрохолдингов страны прошли обыски. ФСБ совместно с ФНС проводили выемку документов в офисах компаний отрасли в 13 регионах России. Этот процесс затронул в том числе таких крупных игроков, как "Группа Черкизово" и "Русагро", передает корреспондент Накануне.RU .

СМИ ранее сообщили, что следственные действия проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Ленинградской областях. Источник "Интерфакса" информировал, что обыски могут быть связаны с возможным уклонением от уплаты налогов и несоблюдением условий Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, подписанной в 2017 году. Ее участниками являются более 3,5 тыс. организаций из 76 регионов.

Позднее факт обысков подтвердили в ряде агрохолдингов. Так, гендиректор "Русагро" Максим Басов сообщил, что на одном из предприятий проходит налоговая проверка. "Да, пришли на одно из наших предприятий. Ничего странного мы в этом не видим", - сказал он ТАСС, указав, что холдинг сотрудничает с правоохранителями, предоставляя все необходимые документы.

В "Группе Черкизово" в комментарии Накануне.RU также подтвердили проведение следственных действий. Там подчеркнули, что проводится плановая проверка контрагентов компании в рамках деятельности хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. "Проверяют не Группу "Черкизово", а регулярных поставщиков товаров, работ, услуг, с которыми мы взаимодействуем", - заявили представители компании.

По данным федеральных СМИ, обыски также проходят на предприятиях ГК "Здоровая ферма" в Челябинской области, владельцем которой ранее был экс-акционер санированного Бинбанка Микаил Шишханов. Также сообщалось об обысках на "Челябинской птицеферме". Однако на обоих предприятиях информацию об обысках официально не подтвердили. В "Здоровой ферме" опровергли данные заявления, а в ПАО не стали комментировать ситуацию.

В ФНС позднее прокомментировали причины проведения следственных мероприятий. Внеплановые проверки крупных агрохолдингов проводились с целью "определить степень вовлеченности в незаконную схему минимизации налоговых обязательств крупнейших животноводческих, мукомольных, комбикормовых и прочих заводов-переработчиков и получению ими необоснованного конкурентного преимущества над участниками рынка, ведущими прозрачную закупочную деятельность, без налоговых рисков", сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно распространенному в СМИ заявлению службы, на данный момент ведомство установило пять крупных "площадок" недобросовестных поставщиков, "чья деятельность направлена на создание условий для легализации НДС, заявляемого переработчиками зернового рынка в составе налоговых вычетов".

Работу по пресечению схем необоснованной налоговой оптимизации в сфере оборота сельскохозяйственной продукции ФНС ведет с 2017 года.

Звучат и иные версии происходящего. Как пишет телеграм-канал "Незыгарь", сегодняшние события похожи на ситуацию с компанией "Красное & Белое", на складах и в офисе которой перед новым годом прошли обыски, которые проводили представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Тогда, напомним, была изъята документация, а работа компании в преддверии новогодних праздников оказалась полностью парализована. Сеть проверяли на предмет торговли контрафактом и неуплаты налогов, однако на данный момент ничего не нашли.

Как сообщало Накануне.RU, после этого появилась информация о слиянии компаний "Дикси", "Бристоль" и "Красное & Белое" в одного большого ритейлера. Как подчеркивает "Незыгарь", "Русагро" экс-сенатора Вадима Мошковича не скрывала планы купить "Черкизово" у семьи Бабаевых в прошлом году.