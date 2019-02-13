Эрнст назвал личный конфликт возможной причиной скандала Бера и Друзя

Между главредом телепрограммы "Кто хочет стать миллионером?" Ильёй Бером и знатоком Александром Друзем может быть личный конфликт, считает генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Бер опубликовал пост в ЖЖ-сообществе телеигры "Что? Где? Когда?" (ЧГК), в котором рассказал, что якобы постоянный Друзь в ноябре прошлого года пытался узнать у него вопросы (и правильные ответы к ним) телевикторины, а выигранный приз предлагал разделить между редактором, собой и напарником по игре. В свою очередь, сам знаток, магистр ЧГК заявил, что такой разговор действительно имел место быть, но всё было "с точностью до наоборот", а именно — сам Бер предложил ему сделку с вопросами за деньги, которые будут заплачены с выигрыша.

По словам Эрнста, в этой ситуации роль сыграл конфликт интересов двух разных передач двух разных производителей — компаний "Игра-ТВ" и "Красный квадрат".

"Пока мы можем лишь предполагать, что между двумя участниками этой истории есть личный конфликт, учитывая, что они давно знакомы, оба "знатоки" и активно участвуют в жизни "Что? Где? Когда?", а для выяснения отношений не пожалели использовать другую телевизионную программу", — цитирует ТАСС слова гендиректора Первого канала.