Посол Венесуэлы: Гуайдо был завербован США ещё 10 лет назад

Самопровозглашённый исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо является марионеткой Вашингтона, заявил посол боливарианской республики в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

Напомним, после того, как 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции провозгласил себя и.о. главы государства, действующий венесуэльский президент Николас Мадуро заявил о государственном перевороте, устроенном США.

По словам Тортоса, Гуайдо был завербован Вашингтоном ещё 10 лет назад.

"Его отправили в Сербию на обучение", — передаёт "Интерфакс", сказанные в Совете Федерации РФ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, официальный Вашингтон настаивает на сложении Мадуро своих президентских полномочий. Такой призыв прозвучал от советника главы Белого дома Джона Болтона, а также спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом.