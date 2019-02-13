В Челябинске инвалидам пришлось самим убирать двор от снега

В Челябинске инвалид-колясочник не смог выйти из подъезда из-за снега. За помощью он обратился в общество инвалидов Металлургического района.

"Из-за снежного коллапса людям с ограниченными возможностями здоровья, чтоб выйти из дома, приходится в руки брать лопаты", - написал руководитель организации Владимир Корнев на своей странице в соцсети.

Добавим, что в уборке двора от снега приняли участие около десяти человек.

Напомним, 11 февраля первый заместитель главы города Наталья Котова раскритиковала подрядные организации и районные власти за плохую уборку снега.