14 Февраля 2019
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В Нижневартовске в следующем году начнется строительство двух новых школ

В следующем году, в Нижневартовске в квартале №25 и микрорайоне №9-A начнется строительство двух школ, каждая из которых рассчитана на 1125 мест, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

В строительство школ будет инвестировано более 4 млрд руб. На подготовку проектной документации уйдет год На строительство - два года. Ввод зданий в эксплуатацию ориентировочно состоится в 2022 г. С этого момента еще пять лет концессионер будет обслуживать школы. Затем состоится их передача в муниципальную собственность.

Условия строительства школ прописаны в концессионном соглашении, подписание которого состоится в Сочи на Российском инвестиционном форуме 14-15 февраля. Делегацию Югры на форуме возглавляет губернатор Наталья Комарова. Участники посетят пленарное заседание с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Он проведет встречу с представителями деловых кругов и примет участие в сессии "Экономика городского комфорта". Также на площадке форума состоится встреча Дмитрия Медведева с руководителями субъектов страны. 15 февраля, члены делегации Югры с представителями федеральных ведомств планируют обсудить вопросы, связанные с развитием физической культуры и спорта, в частности на территории Нижневартовска.

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В Нижневартовске в следующем году начнется строительство двух новых школ

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Теги: школа, строительство, инвестиции



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