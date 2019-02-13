В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих на ЧМК

По факту гибели двух рабочих в цехе ЧМК в Челябинске следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 13 февраля на комбинате в цехе непрерывного розлива металла произошел пожар, в котором погибли мужчина и женщина - рабочие ЧМК.

"Сейчас проводится комплекс следственный действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и виновных должностных лиц", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.