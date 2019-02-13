14 Февраля 2019
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Общество Ямало-Ненецкий АО

Власти Ямала требуют у "Корпорации Роснефтегаз" 75 миллионов

Власти Ямала требуют у "Корпорации Роснефтегаз" 75 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Два иска поданы в Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сумма первого – 25,8 млн руб. Что это за деньги и почему диалог дошёл до суда, в документе не уточняется. К заявлению не приложены касающиеся оплаты госпошлины документы, до 20 февраля эти нарушения надо устранить.

Сумма второго иска – 49,6 млн руб. Суть претензий также не указана. Заявление принято, предварительное и первое основное заседания состоятся с 11.30 и 11.35 26 марта. Отметим, по некоторым данным, речь в исках идёт о компенсации вреда от нарушений законов об охране окружающей среды.

Группа Компаний "Корпорация Роснефтегаз" основана в 1988 г. и специализируется на железнодорожных перевозках. Включает 11 предприятий.

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Власти Ямала требуют у "Корпорации Роснефтегаз" 75 миллионов

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Теги: корпорация Роснефтегаз, власти Ямала, иск, арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области



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