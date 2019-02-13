Ставка на осень. Митинг за прямые выборы мэра Челябинска соберет коалицию политических сил

В Челябинске "Справедливая Россия" присоединилась к митингу несистемной оппозиции за возврат прямых выборов главы города. При этом в партии признают, что вернуть прямые выборы сейчас невозможно – в действующем составе городской думы подавляющее большинство представители "ЕР", которые не будут голосовать за поправки. Эксперт уверен, что активизация "эсеров" говорит о подготовке к избирательной кампании – в сентябре в городе пройдут выборы в районные советы, которые затем будут формировать городской парламент. А в "СР" уже сообщили, что их кандидаты в случае избрания обязуется голосовать за возвращение прямых выборов мэра, передает корреспондент Накануне.RU.

Митинг за возврат прямых выборов главы города пройдет 17 февраля и организован челябинским отделением партии "Яблоко", руководитель которого в настоящий момент сам участвует в конкурсе на пост руководителя города.

"Только участвуя в этом конкурсе, я на практике могу показать и доказать нарушение наших общих прав. Во-вторых, это отличный повод напомнить о необходимости возврата прямых выборов мэра – подотчетного населению города, и на практике показать, как нам не хватает независимых депутатов, радеющих за город и отвечающих за свою деятельность перед избирателями", – объяснил свое решение Ярослав Щербаков.

Митинг поддержали и другие кандидаты на пост главы города – лидер "Стоп-ГОК" Василий Московец и координатор челябинского штаба Навального Борис Золотаревский. Также к протестной акции присоединилось движение "Челябинск дыши".

Добавим, что "Яблоко" также выступило инициатором правотворческой инициативы "За возврат прямых выборов мэра Челябинска". Создана организационная группа граждан, в которую вошли представители от "Яблока", "Челябинск, дыши!" и СтопГОК. Для того, чтобы инициативу рассмотрели в гордуме необходимо собрать 8 тыс. 565 подписей жителей города. Собрать нужное количество подписей активисты планируют за два месяца.

К митингу присоединилась и системная оппозиция. Свое решение в "Справедливой России" объяснили результатами опроса. Так, 95% опрошенных (более 600 человек) высказались за прямые выборы мэра.

"Отказавшись от прямых выборов мэров, мы, фактически, передали принятие решений на более высокий областной уровень. А региональные выборы, которые сейчас проходят через муниципальный фильтр, фактически передают полномочия в федеральный центр. Таким образом, выстроена жесткая вертикаль. Подобная система ставит под угрозу политическую стабильность", – считает лидер южноуральских "эсеров", депутат Госдумы Валерий Гартунг.

При этом в "Справедливой России" признают, что вернуть прямые выборы сейчас невозможно. За изменения в Устав города должны проголосовать депутаты гордумы, в которой подавляющее большинство представители "ЕР". А депутатов-"справедливороссов" в составе городского парламента вообще нет. Однако в сентябре в Челябинске пройдут выборы в районные советы города, а затем будет сформирован и состав гордумы.

"Уже сейчас "Справедливая Россия" готовит команду кандидатов, каждый из которых обязуется в случае избрания голосовать за возвращение прямых выборов мэра", – отметили в партии.

Эксперт считает, что оппозиция действительно делает ставку на осеннюю кампанию.

"Я думаю, что это безусловно говорит о подготовке к выборной кампании. И речь идет о выборной кампании в городскую думу Челябинска. "Справедливая Россия" хочет в этой кампании активно поучаствовать, и в первую очередь, наверное, рассчитывает на активную борьбу в тех округах, которые входят в проигранный избирательный округ Гартунга на выборах в Госдуму. Я думаю, что там они очень серьезно собираются включиться в выборную кампанию и претендовать на победу", – считает политолог Александр Мельников.

Он отметил, что "Справедливая Россия" всегда работает на протестной повестке, при этом напомнив, что сам Гартунг всегда говорил, что выборы мэра должны быть прямыми.

"Ближе к выборам "Справедливая Россия" всегда активизируется, поэтому здесь ничего удивительного нет. Мне кажется, что несистемщики и "эсеры" работают исключительно с прицелом на осеннюю муниципальную кампанию, потому что это не тот вопрос, который решается митингами", – добавил он.

Стоит отметить, что ранее "Яблоко", СтопГОК, "Челябинск, дыши!" уже объявили о своем желании участвовать в выборах в районные советы депутатов Челябинска и намерены закрыть все 170 округов.