"Удерживали парня в квартире и требовали выкуп". В Магнитогорске задержали вымогателей

В Магнитогорске днем 12 февраля в одном из дворов по улице Галиуллина прошла спецоперация с участием ОМОНа, полиции и представителей СК. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Преступники удерживали парня в квартире и требовали выкуп, приехавший ОМОН освободил парня, сейчас работают эксперты и кинологи с собаками. Задержаны четыре человека. Заблокированный газелью ОМОНа, автомобиль ваз 2106 является автомобилем преступников", - написал очевидец в соцсетях.

В пресс-службе регионального ГУ МВД Накануне.RU сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Проводятся следственные мероприятия.