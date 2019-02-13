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Суд дал время уральскому "очкарику" исправиться: решение о колонии отложено до конца марта

Сегодня Березовский районный суд рассмотрел жалобу ГУФСИН в адрес уральского "очкарика", которому вынесли приговор за драку. Поводом послужили пропуски обязательных работ, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Владислава Рябухина, который дал сдачи кавказцу Сарго Арутюняну, чтобы защитить себя и получил за это 300 часов обязательных работ, захотели отправить в колонию. Инспектор ГУФСИН передал в суд сведения о том, что "очкарик" уклоняется от назначенных ему работ в виде уборки улиц Березовского.

Вот только, по словам Влада, он все выполнял честно и изначально договорился с работницей ЖКХ, что будет убирать улицы на несколько часов больше, чтобы "закрыть" другие дни. Дело в том, что у Рябухина есть еще и основная работа.

Владислав Рябухин, суд, дело Рябухина, Саргис Арутюнян(2018)|Фото: Накануне.RU

Сам "очкарик" пришел в суд с личной лопатой, потому что некоторые прогулы были не засчитаны из-за нехватки инвентаря. По данным представителя ГУФСИН, Рябухин прогуливал обязательные работы восемь дней. В ведомстве просят поместить "очкарика" на 27 дней в колонию. Всего он отработал 81 час, осталось 219 часов. Из-за пропусков было объявлено два предупреждения.

Добавим, что ранее Рябухин потерял паспорт, а восстановить его не может из-за подписки о невыезде. Сам он является гражданином Узбекистана.

В итоге сегодня суд отложил заседание, тем самым суд предоставив Владу возможность отработать недостающие часы. Решение о колонии пока не принято, суд вернется к этому вопросу в конце марта.

"Мне дали возможность исправиться, а инспекции сказали собрать за это время характеристики", - прокомментировал итоги заседания сам "очкарик".

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Суд дал время уральскому "очкарику" исправиться: решение о колонии отложено до конца марта

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Теги: Рябухин, дело очкарика, колония, суд



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