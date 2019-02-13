14 Февраля 2019
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Курганские коммунисты назвали словоблудием медведевскую идею "мощной гравитации" экономики

Депутат Курганской городской думы и будущий кандидат в губернаторы Зауралья Яков Сидоров назвал идею "мощной гравитации" российской экономики, которую анонсировал председатель правительства России Дмитрий Медведев, словоблудием.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, Медведев считает, что через шесть лет экономику страны ожидает мощная "гравитация". По его мнению, у российской экономики уже выработался иммунитет к внешним воздействиям. Теперь цель правительства страны - ускорение экономического роста и дальнейшее развитие социальной сферы.

"Я не знаю какие у нас предпосылки к резкому изменению ситуации, я не вижу серьезных предпосылок. Я анализировал ситуацию в части развития социального сектора экономики, развития промышленности, развития сельского хозяйства, которое у нас на сегодняшний день находится в плачевном состоянии. Каких-то моментов, указывающих на оздоровление экономики региона, просто нет", - сообщил Накануне.RU Яков Сидоров.

По словам коммуниста, Зауралье не является каким-то особенным регионом, он такой же, как и другие.

"Если мы посмотрим на бюджет других областей, то выясняется, что у нас бездефицитный бюджет - в лучшем случае в десятке регионов: Москва, Ханты-Мансийск, Ямал, Ставрополье. Все остальные находятся за гранью дефицита. Если наше государство не изменит бюджетную и налоговую политику, и если государство не обернется к регионам как таковым, то вряд ли субъекты РФ самостоятельно за счет каких-то мифических инвесторов смогут выплыть", - отметил коммунист.

Яков Сидоров(2016)|Фото:Накануне.RU

Депутат отметил, что сегодня государству нужно переориентироваться на внутренний рынок.

"Я понимаю, когда мы закупаем какую-то технику высокотехнологичную за границей, но в конце то концов мы просто закупаем примитивные продукты: морковку, капусту и тому подобное. Никакого изменения существенного не будет, никаких чудес не произойдет. Чудеса произойдут только в одном случае - если будут понятные правила игры применительно к бюджетной и налоговой политике для всех регионов, вот тогда мы будем понимать почему одним выделяют субсидии, а другим не выделяют", - сказал Сидоров.

"Всякие минимальные подвижки, например, добавить 200 новых рабочих мест, тариф уменьшить не поймешь для кого и не поймешь в какие сроки - это все словоблудие, которое не даст серьезного результата. Менять эту политику наше правительство не хочет, как не хочет трогать и олигархов. В конечном итоге всю налоговую нагрузку постепенно перекладывают на людей, а людские резервы и возможности в Курганской области просто не безграничны. У меня ощущение, что в реальном исчислении доходы населения падают, о каком росте тогда мы говорим?" - отметил коммунист.

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Курганские коммунисты назвали словоблудием медведевскую идею "мощной гравитации" экономики

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Теги: Яков Сидоров, КПРФ, Курган, экономика, Дмитрий Медведев, мощная гравитация



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