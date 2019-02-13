Курганские коммунисты назвали словоблудием медведевскую идею "мощной гравитации" экономики

Депутат Курганской городской думы и будущий кандидат в губернаторы Зауралья Яков Сидоров назвал идею "мощной гравитации" российской экономики, которую анонсировал председатель правительства России Дмитрий Медведев, словоблудием.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Медведев считает, что через шесть лет экономику страны ожидает мощная "гравитация". По его мнению, у российской экономики уже выработался иммунитет к внешним воздействиям. Теперь цель правительства страны - ускорение экономического роста и дальнейшее развитие социальной сферы.

"Я не знаю какие у нас предпосылки к резкому изменению ситуации, я не вижу серьезных предпосылок. Я анализировал ситуацию в части развития социального сектора экономики, развития промышленности, развития сельского хозяйства, которое у нас на сегодняшний день находится в плачевном состоянии. Каких-то моментов, указывающих на оздоровление экономики региона, просто нет", - сообщил Накануне.RU Яков Сидоров.

По словам коммуниста, Зауралье не является каким-то особенным регионом, он такой же, как и другие.

"Если мы посмотрим на бюджет других областей, то выясняется, что у нас бездефицитный бюджет - в лучшем случае в десятке регионов: Москва, Ханты-Мансийск, Ямал, Ставрополье. Все остальные находятся за гранью дефицита. Если наше государство не изменит бюджетную и налоговую политику, и если государство не обернется к регионам как таковым, то вряд ли субъекты РФ самостоятельно за счет каких-то мифических инвесторов смогут выплыть", - отметил коммунист.

Депутат отметил, что сегодня государству нужно переориентироваться на внутренний рынок.

"Я понимаю, когда мы закупаем какую-то технику высокотехнологичную за границей, но в конце то концов мы просто закупаем примитивные продукты: морковку, капусту и тому подобное. Никакого изменения существенного не будет, никаких чудес не произойдет. Чудеса произойдут только в одном случае - если будут понятные правила игры применительно к бюджетной и налоговой политике для всех регионов, вот тогда мы будем понимать почему одним выделяют субсидии, а другим не выделяют", - сказал Сидоров.

"Всякие минимальные подвижки, например, добавить 200 новых рабочих мест, тариф уменьшить не поймешь для кого и не поймешь в какие сроки - это все словоблудие, которое не даст серьезного результата. Менять эту политику наше правительство не хочет, как не хочет трогать и олигархов. В конечном итоге всю налоговую нагрузку постепенно перекладывают на людей, а людские резервы и возможности в Курганской области просто не безграничны. У меня ощущение, что в реальном исчислении доходы населения падают, о каком росте тогда мы говорим?" - отметил коммунист.