14 Февраля 2019
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Политика В России

Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах

Президент России Владимир Путин покатался на горных лыжах на одном из сочинских склонов вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Фотографии и видео появились в твиттере кремлевского пула РИА Новости.

Лукашенко прибыл в Россию с трехдневным рабочим визитом. Президенты уже провели переговоры, они обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, сообщает пресс-служба Кремля.

Отметим, ранее Путин проводил время на сочинских склонах вместе с Дмитрием Медведевым.

Также сообщалось, что охрану президента научат кататься на горных лыжах. Обучение должны были пройти в том числе и те сотрудники, которые работают с президентом и премьером, когда они катаются на лыжах.

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Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах

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Теги: владимир путин, александр лукашенко, горные лыжи



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