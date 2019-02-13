Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах

Президент России Владимир Путин покатался на горных лыжах на одном из сочинских склонов вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Фотографии и видео появились в твиттере кремлевского пула РИА Новости.

Путин и Лукашенко на сочинском склоне pic.twitter.com/nJMHvYyhkm — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 февраля 2019 г.

Лукашенко прибыл в Россию с трехдневным рабочим визитом. Президенты уже провели переговоры, они обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки дня и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве, сообщает пресс-служба Кремля.

Отметим, ранее Путин проводил время на сочинских склонах вместе с Дмитрием Медведевым.

Также сообщалось, что охрану президента научат кататься на горных лыжах. Обучение должны были пройти в том числе и те сотрудники, которые работают с президентом и премьером, когда они катаются на лыжах.