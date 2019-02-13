В ХМАО населённый пункт остался без продуктов

Прокуратура проверит информацию об отсутствии продуктов в магазинах посёлка Приполярный, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского надзорного ведомства.

О том, что в магазинах Приполярного не хватает продуктов, рассказал в соцсетях депутат думы Югорска Антон Пантин. По его словам, жители посёлка направили обращение в совет депутатов с просьбой объясниться, найти пути решения и проинформировать о проделанной работе, собрав под документом 180 подписей. Зарегистрировано оно 30 ноября, однако ответа до сих пор нет.

В прокуратуре ХМАО Накануне.RU сообщили, что её сотрудники начали проверку информации о нехватке продуктов. Завершить её планируют к 1 марта.