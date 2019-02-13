14 Февраля 2019
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Спорт Тюменская область Уральский ФО

России не разрешили проводить Гонку чемпионов в Тюмени

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) отклонил заявку Тюмени на проведение Гонки чемпионов, сообщает ТАСС.

В настоящий момент Россия из-за допинговых скандалов лишена права проводить международные соревнования по биатлону. Провести гонку без согласования IBU страна не может: иностранные спортсмены не приедут, а IBU будет вправе предъявить России претензии, в том числе штрафы.

Как сообщало Накануне.RU, решение подать заявку на проведение Гонки чемпионов в Тюмени было принято еще в декабре. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев обещал поддержку региону. Он заявил, что не сомневается, что Тюменская область справится с организацией гонки, поскольку имеет богатый опыт проведения масштабных спортивных соревнований и один из лучших биатлонных стадионов.

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России не разрешили проводить Гонку чемпионов в Тюмени

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Теги: Исполком Международного союза биатлонистов, IBU, заявка, гонка чемпионов, биатлон



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Ранее 07.12.2018 15:40 Мск Тюменская область заявится для участия в Гонке чемпионов

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