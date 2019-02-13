России не разрешили проводить Гонку чемпионов в Тюмени

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) отклонил заявку Тюмени на проведение Гонки чемпионов, сообщает ТАСС.

В настоящий момент Россия из-за допинговых скандалов лишена права проводить международные соревнования по биатлону. Провести гонку без согласования IBU страна не может: иностранные спортсмены не приедут, а IBU будет вправе предъявить России претензии, в том числе штрафы.

Как сообщало Накануне.RU, решение подать заявку на проведение Гонки чемпионов в Тюмени было принято еще в декабре. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев обещал поддержку региону. Он заявил, что не сомневается, что Тюменская область справится с организацией гонки, поскольку имеет богатый опыт проведения масштабных спортивных соревнований и один из лучших биатлонных стадионов.