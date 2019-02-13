"Москвичи что-то "химичили" с бухгалтерией". Выемки документов в агрохолдингах не угрожают свердловским предприятиям

14 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Социальное государство - как шагреневая кожа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Челябинская область Центральный ФО Уральский ФО В России

"Москвичи что-то "химичили" с бухгалтерией". Выемки документов в агрохолдингах не угрожают свердловским предприятиям

Представители аграрного комитета Законодательного собрания Свердловской области прокомментировали выемки в агрохолдингах в российских регионах, в том числе и на Среднем Урале. По мнению парламентариев, это "сверка документов" и местным предприятиям ничем не грозит.

Напомним, ФСБ совместно с ФНС проводят выемку документов на нескольких предприятиях, входящих в крупные российские агрохолдинги. Следственные действия проходят в 13 регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Ленинградской областях.

В "Группе Черкизово" подтвердили проведение следственных мероприятий в ряде региональных офисов. Источник Накануне.RU в УФНС по Свердловской области также подтвердил данные сведения.

"Действительно, проводится обследование и выемка документов на предприятиях агрохолдингов Свердловской области. Данная работа будет проводиться и по другим отраслям", - сообщили в УФНС, воздержавшись от подробных комментариев.

снегопад, сугроб, уборка снега, тракторы, ЗакСО(2019)|Фото: Накануне.RU

Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды ЗакСО Сергей Никонов рассказал, что узнал о случившемся из СМИ.

"У нас никакой информации нет, потому что мы не исполнительные органы. Сложно оперативно получить какую-то информацию", - сообщил он Накануне.RU.

Член комитета по аграрной политике свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер назвал произошедшее "сверкой документов".

"Насколько я понимаю, все это связано не с нашими агрохолдингами, а именно с той московской фирмой ("Группа Черкизово", - прим.), так как она взаимодействовала с нашими предприятиями, поставляла сюда продукцию. Это не что иное, как сверка документов: что поставлялось, по каким ценам и так далее", - рассказал Накануне.RU депутат.

ФСБ(2017)|Фото:Накануне.RU

Он отметил, что не видит каких-либо угроз для свердловских предприятий.

"Думаю, это может быть связано с тем, что они ("Группа Черкизово", - прим.) не платили налоги и выводили средства, вели нечестную работу. А наши предприятия покупали то, что им требовалось, поэтому вопросов к ним нет и не может быть. Витамины, комбикормовые и минеральные добавки - они всегда их покупали. Это москвичи что-то "химичили" со своей бухгалтерией, и сейчас требуется некая сверка. Все документы, которые возьмут здесь, сверят с теми, что в Москве, и на основании этого выведут цифру, которую "увели" из бюджета. Это нормальная плановая работа, которую надо поддержать", - заключил Вячеслав Вегнер.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Москвичи что-то "химичили" с бухгалтерией". Выемки документов в агрохолдингах не угрожают свердловским предприятиям

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: агрохолдинги, документы, Средний Урал



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 13.02.2019 17:33 Мск ФНС после обысков в крупных агрохолдингах установила пять площадок недобросовестных поставщиков

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.02.2019 14:37 Мск "Проверяют наших контрагентов". В "Группе Черкизово" подтвердили проведение обысков в офисах компании
Ранее 13.02.2019 13:15 Мск ФСБ и ФНС проводят обыски в крупных агрохолдингах в 13 регионах

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Нужно ли вернуть ларьки на улицы городов?

Результаты 324

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети