"Москвичи что-то "химичили" с бухгалтерией". Выемки документов в агрохолдингах не угрожают свердловским предприятиям

Представители аграрного комитета Законодательного собрания Свердловской области прокомментировали выемки в агрохолдингах в российских регионах, в том числе и на Среднем Урале. По мнению парламентариев, это "сверка документов" и местным предприятиям ничем не грозит.

Напомним, ФСБ совместно с ФНС проводят выемку документов на нескольких предприятиях, входящих в крупные российские агрохолдинги. Следственные действия проходят в 13 регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Ленинградской областях.

В "Группе Черкизово" подтвердили проведение следственных мероприятий в ряде региональных офисов. Источник Накануне.RU в УФНС по Свердловской области также подтвердил данные сведения.

"Действительно, проводится обследование и выемка документов на предприятиях агрохолдингов Свердловской области. Данная работа будет проводиться и по другим отраслям", - сообщили в УФНС, воздержавшись от подробных комментариев.

Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды ЗакСО Сергей Никонов рассказал, что узнал о случившемся из СМИ.

"У нас никакой информации нет, потому что мы не исполнительные органы. Сложно оперативно получить какую-то информацию", - сообщил он Накануне.RU.

Член комитета по аграрной политике свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер назвал произошедшее "сверкой документов".

"Насколько я понимаю, все это связано не с нашими агрохолдингами, а именно с той московской фирмой ("Группа Черкизово", - прим.), так как она взаимодействовала с нашими предприятиями, поставляла сюда продукцию. Это не что иное, как сверка документов: что поставлялось, по каким ценам и так далее", - рассказал Накануне.RU депутат.

Он отметил, что не видит каких-либо угроз для свердловских предприятий.

"Думаю, это может быть связано с тем, что они ("Группа Черкизово", - прим.) не платили налоги и выводили средства, вели нечестную работу. А наши предприятия покупали то, что им требовалось, поэтому вопросов к ним нет и не может быть. Витамины, комбикормовые и минеральные добавки - они всегда их покупали. Это москвичи что-то "химичили" со своей бухгалтерией, и сейчас требуется некая сверка. Все документы, которые возьмут здесь, сверят с теми, что в Москве, и на основании этого выведут цифру, которую "увели" из бюджета. Это нормальная плановая работа, которую надо поддержать", - заключил Вячеслав Вегнер.