Индия закупает у России партию МиГ-29

Россия получила от Индии заявку на срочную покупку 21 истребителя МиГ-29, сообщил источник РИА Новости в системе ВТС.

По его словам, Индии может не хватать самолетов этого класса в связи с возможными проблемами с поставками французских Rafale и их высокой стоимостью.

The Economic Times со ссылкой на источники в индийском правительстве написала, что истребители могут быть поставлены в относительно короткие сроки.

Индия является одним из основных покупателей российского оружия. В ноябре Россия выиграла тендер на поставку в эту страну переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С".

В октябре "на полях" переговоров президента РФ Владимира Путина в Дели был подписан контракт на поставку С-400. Как сообщалось, Индия готовится закупить пять полков на сумму 5,5 млрд долларов.