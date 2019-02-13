Фонд капремонта восстановит рухнувшую часть крыши жилого дома в Березниках

Восстановлением частично рухнувшей крыши дома №9 по улице Черняховского в Березниках займётся Фонд капремонта Прикамья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе организации.

К сотрудникам Фонда обратилась мэрия Березников. На место уже выехали его специалисты и сотрудники подрядной организации, которая восстановит пострадавшую кровлю. Завершаются необходимые обследования конструктивных элементов здания. В ближайшее время начнётся подготовка проекта, чтобы строительно-монтажные работы кончились быстро.

Напомним, в 23.11 8 февраля в Единую дежурно-диспетчерскую службу Березников житель дома сообщил о треске на чердаке. Пострадали обрешётки и кровельное перекрытие над первым подъездом дома. Угрозы жителям не было, эвакуация не требовалась. Аварийная служба управляющей компании 9 февраля разобрала кровлю. Дом построен в 1961 году. Является кирпичным двухэтажным зданием коридорного типа. В нём зарегистрированы 44 человека, часть квартир пустует.