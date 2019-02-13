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Авиакомпания "ЮТэйр" заставила женщину с двумя детьми-инвалидами купить 13 билетов на самолет из Кургана

Стали известны подробности инцидента, который произошел с женщиной, летевшей со своими двумя детьми-инвалидами в Москву из Кургана.

Как ранее сообщало Накануне.RU, следователи уже начали проверку инцидента - они выяснят правомерность действий сотрудников авиакомпании.

Оказалось, что жительница Хабаровска была в Кургане с двумя своими детьми-инвалидами. Дети лечились в центре Илизарова в Кургане - им делали операцию на ногах. Мальчики после операций были в инвалидных креслах. Мать хотела купить три билета на рейс "Курган - Москва" авиакомпании "ЮТэйр", чтобы добраться до столицы, а уже оттуда - домой в Хабаровск.

Однако в авиакомпании женщине заявили, что ей нужно купить не три, а 13(!) билетов, чтобы ее дети-инвалиды смогли взойти на борт самолета. В "ЮТэйр" такую постановку вопроса объяснили тем, что один ребенок будет занимать сразу 9 мест, так как его нужно перевозить в лежачем положении на носилках. Второй ребенок также займет несколько мест.

Женщине ничего не оставалось делать, как купить 13 билетов. Сюжет об этой истории вышел на телеканале "Россия1". Пока никаких официальных комментариев от представителей "ЮТэйр" не поступало.

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Авиакомпания "ЮТэйр" заставила женщину с двумя детьми-инвалидами купить 13 билетов на самолет из Кургана

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Теги: ЮТэйр, Курган, Москва, рейс, самолет, мать, дети, инвалиды



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Ранее 13.02.2019 14:05 Мск Следователи разбираются в нарушении прав женщины, которая летела из Кургана в Москву с двумя детьми

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