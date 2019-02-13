Екатеринбургские общественники пытаются запретить новый проект УГМК на месте приборостроительного завода

Общественники Екатеринбурга призывают горожан направить обращение в управление охраны объектов культурного наследия Свердловской области по поводу нового проекта УГМК, который планируется реализовать на месте здания бывшего Уральского приборостроительного завода на Горького, 17. В тексте заявления активисты просят отказать в согласовании акта экспертизы, который разрешает УГМК строительство многофункционального комплекса. Обращение к горожанам опубликовано в группе "Реальная история Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU

По словам заявителей, эксперт, который проводил экспертизу, полностью проигнорировал объект, обладающий признаками культурного наследия.

"Эксперт не мог не заметить в центре участка 4-х этажное здание Т-образной конфигурации со стенами из красного кирпича. По информации, находящейся в публичном доступе, это здание, построено в 1930-е годы при участии известных архитекторов. В связи с этим, считаю, что экспертом нарушено законодательство 73-ФЗ, эксперт не принял надлежащих мер по выявлению и обеспечению сохранности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия", - говорится в обращении.

В акте государственной историко-культурной экспертизы тогда сообщалось, что археологическое наследие "Культурный слой Екатеринбурга XVIII - начала XX века в пределах улиц Горького, Первомайская, Пушкина и Почтового переулка" не пострадает. Таким образом, будущий многофункциональный центр УГМК получил положительное заключение экспертизы.

Напомним, что в своём интервью директор компании Андрей Козицын уточнил, что хотел бы сделать на месте завода "современную точку притяжения". По его словам, будущее помещение должно трансформироваться под разные мероприятия и проекты.