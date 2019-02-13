"Проверяют наших контрагентов". В "Группе Черкизово" подтвердили проведение обысков в офисах компании

В "Группе Черкизово" подтвердили проведение следственных мероприятий в ряде региональных офисов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

"Группа Черкизово" подтверждает, что в некоторых региональных офисах компании находятся представители правоохранительных органов. Это плановая проверка наших контрагентов в рамках деятельности хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, подписанной в 2017 году. Проверяют не Группу "Черкизово", а регулярных поставщиков товаров, работ, услуг, с которыми мы взаимодействуем", - сообщили в компании в ответ на запрос редакции Накануне.RU.

Отмечается, что компания тесно сотрудничает с контролирующими органами и предоставляет все необходимые документы," помогая госорганам выявлять недобросовестных участников рынка". "Хотим еще раз подчеркнуть, что "Группа Черкизово" все свои операции ведет на территории Российской Федерации и, соответственно, в полном объеме и своевременно всегда выплачивает все налоги и сборы. Компания не только является добросовестным налогоплательщиком, но и сотрудничает с ФНС, является членом Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции, подписанной в 2017 году", - добавили в пресс-службе.

Как сообщало Накануне.RU, ФСБ совместно с ФНС проводят выемку документов на нескольких предприятиях, входящих в крупные российские агрохолдинги. Следственные действия проходят в 13 регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Ленинградской областях.

Отметим, обыски проходят также в московском и региональном офисах ГК "Настюша", одного из крупнейших российских пищевых и сельскохозяйственных холдингов. Как сообщало Накануне.RU, в 2018 г. невыплата зарплат стала причиной голодовки работников московского хлебозавода "Черкизово", который входит в группу "Настюша".