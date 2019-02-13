Матвиенко пропустит оглашение послания президента Федеральному Собранию

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не будет присутствовать на оглашении послания Федеральному Собранию президента Владимира Путина. Причина - запланированная поездка в страны Юго-Восточной Азии.

Матвиенко пояснила, что визит готовился в течение года и отказ от него стал бы "имиджевой потерей для России".

"Есть поручение передать послание президента руководству этих стран", - цитирует сенатора РИА Новости.

Напомним, глава государства обратится к Федеральному собранию 20 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявлял, что стандарта проводить послание именно до Нового года не существует.