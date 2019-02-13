14 Февраля 2019
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В Прикамье в ближайшие три года подключить к газу планируют еще около 40 тысяч человек

Власти Пермского края поставили перед собой задачу подключать к газу 7-8 тысяч домов в год. Об этом сообщил губернатор Прикамья Максим Решетников во время обсуждения программы газификации региона на заседании краевого правительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор отметил, что на территориях, где появляется газ, ощутимо меняется качество жизни населения.

"Поэтому темпы газификации и дальше будем только наращивать. Сейчас ставим для себя планку – подключать к газу 7-8 тысяч домов в год. Это потребует серьезных усилий. Для этого в ближайшие 3 года будем направлять на газификацию из бюджетных и внебюджетных источников​ порядка 4,8 млрд руб.", - заявил глава региона.

По его словам, на ближайшем заседании регионального парламента будет рассмотрен вопрос о выделении из краевого бюджета дополнительно 900 млн руб. на газификацию региона.

Отметим, что в последние два года в Прикамье были пересмотрены подходы к газификации. Финансирование программы было увеличено, упрощено оформление документов при строительстве газопроводов, стабилизированы отношения между краевым правительством и "Газпромом", а распределительные газопроводы теперь строят не до границ земельного участка, а непосредственно до фасада дома.

Исполняющий обязанности министра ЖКХ Пермского края Александр Шицын,отметил, что в 2017-2018 г. в Прикамье было построено 63 газопровода общей протяженностью почти 800 км. В результате почти 13 тыс. домовладений получили возможностью подключиться к газу. По отношению к 2015 году в 2018 году построено втрое больше газопроводов и почти в шесть раз увеличилось протяженность построенных сетей газораспределения. Количество домовладений, получивших возможность подключиться к газу, по сравнению с 2015 годом также выросло почти в шесть раз.​ ​ ​

Гендиректор "Газпром межрегионгаз Пермь" и "Газпром газораспределние Пермь" Сергей Черезов и глава Перми Дмитрий Самойлов отметили важность работы с людьми, и информирования населения о возможных льготах.

Объекты, которые построят с 2019 по 2021 г. обеспечат подключение к газу еще более 14 тысяч домовладений в Пермском крае. Это значит, что за три года еще порядка 40 тысяч жителей Прикамья получат возможность подключить свои дома к газу.

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В Прикамье в ближайшие три года подключить к газу планируют еще около 40 тысяч человек

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Теги: газификация, газ, подключение, Газпром, Максим Решетников



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