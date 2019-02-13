14 Февраля 2019
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Происшествия Дальневосточный ФО Приморский край

Во Владивостоке 13-летний школьник потерял сознание на уроке и умер

Во Владивостоке школьник умер прямо во время урока. Свои проверки уже начали прокуратура и Следственный комитет.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Приморскому краю, все случилось в школе Советского района города: 13-летний ученик внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Учитель оказал первую помощь и незамедлительно вызвал "скорую", но подросток скончался.

Сейчас следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. Также опрашиваются должностные лица из числа сотрудников учебного заведения.

Проверку начала и прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в краевом надзорном ведомстве, будет дана оценка соблюдению требований к условиям и организации обучения в данной школе, а также исполнению законодательства, регламентирующего охрану здоровья несовершеннолетних.

Напомним, недавно стало известно, что в Приморье врачи "скорой" массово увольняются из-за низких зарплат.

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Во Владивостоке 13-летний школьник потерял сознание на уроке и умер

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Теги: школьник, смерть, Владивосток, СКР



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