В Кургане в ТРЦ "ГиперСити" пожарные спасут из "огня" людей

В 9.00 18 февраля в ТРЦ "ГиперСити" пройдут масштабные пожарно-тактические учения.

В них будет задействовано 120 человек и 24 единицы техники, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Курганской области.

Огнеборцам предстоит отработать ситуацию спасения людей из условного очага возгорания - они "спасут" 17 человек из игровой комнаты детского развлекательного центра.

Также спасатели будут с применением различных видов современной техники и оборудования тушить огонь.

Курганцев просят не создавать панику и уточняют, что планируемое мероприятие - всего лишь учение.