Следователи разбираются в нарушении прав женщины, которая летела из Кургана в Москву с двумя детьми
Следователи разбираются в нарушении прав матери, которая летела из Кургана в Москву авиакомпанией "ЮТэйр".
Сейчас проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.
Известно, что дети женщины - с ограниченными возможностями передвижения.
Правоохранители также проверят правомерность действий сотрудников авиакомпании. Подробности инцидента пока не раскрываются.