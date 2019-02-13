14 Февраля 2019
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Происшествия Курганская область

Следователи разбираются в нарушении прав женщины, которая летела из Кургана в Москву с двумя детьми

Следователи разбираются в нарушении прав матери, которая летела из Кургана в Москву авиакомпанией "ЮТэйр".

Сейчас проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Известно, что дети женщины - с ограниченными возможностями передвижения.

Правоохранители также проверят правомерность действий сотрудников авиакомпании. Подробности инцидента пока не раскрываются.

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Следователи разбираются в нарушении прав женщины, которая летела из Кургана в Москву с двумя детьми

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Теги: ЮТэйр, Курган, Москва, рейс, самолет, мать, дети, инвалиды



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Развитие сюжета:

Ранее 13.02.2019 14:47 Мск Авиакомпания "ЮТэйр" заставила женщину с двумя детьми-инвалидами купить 13 билетов на самолет из Кургана

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