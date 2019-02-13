Следователи разбираются в нарушении прав женщины, которая летела из Кургана в Москву с двумя детьми

Следователи разбираются в нарушении прав матери, которая летела из Кургана в Москву авиакомпанией "ЮТэйр".

Сейчас проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Известно, что дети женщины - с ограниченными возможностями передвижения.

Правоохранители также проверят правомерность действий сотрудников авиакомпании. Подробности инцидента пока не раскрываются.