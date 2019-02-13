Английские СМИ отправили Зидана на пост нового тренера "Челси"

Английские СМИ сообщили, что известный тренер Зинедин Зидан может возглавить лондонский "Челси".

Как утверждает The Sun, это произойдет в случае увольнения нынешнего наставника "синих" Маурицио Сарри. Сообщается, что руководство "Челси" якобы рассматривает кандидатуру французского специалиста, который сейчас сидит без работы.

Напомним, в минувшие выходные лондонцы потерпели разгромное поражение в чемпионате Англии. Команда пропустила шесть безответных мячей от "Манчестер Сити". После этого появились слухи о скорой отставке Сарри.

Что касается Зидана, то в прошлом году он мог возглавить другой английский клуб - "Манчестер Юнайтед". Перед этим француз покинул мадридский "Реал", с которым выиграл девять трофеев.