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Спорт За рубежом

Английские СМИ отправили Зидана на пост нового тренера "Челси"

Английские СМИ сообщили, что известный тренер Зинедин Зидан может возглавить лондонский "Челси".
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Как утверждает The Sun, это произойдет в случае увольнения нынешнего наставника "синих" Маурицио Сарри. Сообщается, что руководство "Челси" якобы рассматривает кандидатуру французского специалиста, который сейчас сидит без работы.

Напомним, в минувшие выходные лондонцы потерпели разгромное поражение в чемпионате Англии. Команда пропустила шесть безответных мячей от "Манчестер Сити". После этого появились слухи о скорой отставке Сарри.

Что касается Зидана, то в прошлом году он мог возглавить другой английский клуб - "Манчестер Юнайтед". Перед этим француз покинул мадридский "Реал", с которым выиграл девять трофеев.

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Английские СМИ отправили Зидана на пост нового тренера "Челси"

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Теги: Зидан, Челси, тренер



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