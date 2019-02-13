Песков объяснил шутки Путина в адрес главы Татарстана доверительными отношениями

В Кремле пояснили, что президент Владимир Путин делал шутливые замечания в адрес главы Татарстана Рустама Минниханова из-за их доверительных отношений.

Внимание президента отнюдь не является признаком недовольства работой руководителя региона, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он заверил, что глава государства ценит то, как ведется работа в Татарстане, передает ТАСС.

Напомним, накануне Путин дважды сделал замечание главе региона во время рабочего визита в Казань. Сначала он посетовал на невнимательность Минниханова.

Еще одну "подколку" в адрес чиновника президент сделал во время заседания Госсовета. Владимир Путин хотел предоставить Минниханову слово, однако его не оказалось в зале.