14 Февраля 2019
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Политика В России

Песков объяснил шутки Путина в адрес главы Татарстана доверительными отношениями

В Кремле пояснили, что президент Владимир Путин делал шутливые замечания в адрес главы Татарстана Рустама Минниханова из-за их доверительных отношений.

Внимание президента отнюдь не является признаком недовольства работой руководителя региона, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он заверил, что глава государства ценит то, как ведется работа в Татарстане, передает ТАСС.

Напомним, накануне Путин дважды сделал замечание главе региона во время рабочего визита в Казань. Сначала он посетовал на невнимательность Минниханова.

Еще одну "подколку" в адрес чиновника президент сделал во время заседания Госсовета. Владимир Путин хотел предоставить Минниханову слово, однако его не оказалось в зале.

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Песков объяснил шутки Путина в адрес главы Татарстана доверительными отношениями

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Теги: владимир путин, рустам минниханов, дмитрий песков



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