50% минус одна акция: ВТБ стал владельцем пакета в Объединенной зерновой компании

СМИ сообщили, что Банк ВТБ стал владельцем пакета в Объединенной зерновой компании (ОЗК).

Известно, что размер пакета составил 50% минус одна акция. Подробности сделки не разглашаются. В пресс-службе ВТБ изданию РБК подтвердили эту информацию, уточнив, что пакет ранее находился в залоге у банка и таким образом была урегулирована "значительная часть обязательств группы "Сумма" в сфере строительства перед банком".

Напомним, летом прошлого года суд наложил обеспечительный арест на активы и банковские счета 24 компаний в рамках расследования уголовного дела братьев Магомедовых. Среди них было и ОАО "Объединенная зерновая компания".

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта 2018-го по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также создании ОПС. В ноябре в дело был добавлен новый эпизод.