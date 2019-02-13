14 Февраля 2019
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Бесплатный интернет появился на тюменских автобусных остановках

Жители Тюмени смогут воспользоваться бесплатным интернетом на автобусных остановках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Подключиться к бесплатному wi-fi тюменцы могут на остановках "Максима Горького", "Администрация Тюмени", "Центральный рынок 1", "Областная научная библиотека", "Дом печати", "Первомайская", "Сквер имени Немцова", "Тюменский драматический театр".

Число точек доступа увеличила региональная сеть бесплатного интернета "Tyumen Free". Новые точки доступа появились в скверах "Нефтяников", "Семейный", "Серебряные ключи", "Телевизионный", в МФЦ по ул.50 лет Октября и Тимофея Чаркова.

Теперь в регионе действуют более 180 точек подключения к городской сети бесплатного wi-fi. Помимо Тюмени новые точки доступа появились в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.

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Бесплатный интернет появился на тюменских автобусных остановках

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Теги: wi-fi, вай фай, интернет, остановки



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